Tarantino, Eastwood, Scorsese y Star Wars IX, los estrenos de 2019

El décimo largometraje de Tarantino, Once upon a time in Hollywood, y el primero de Scorsese para Netflix, The Irishman, además del regreso de Clint Eastwood a las salas encabezan los títulos más esperados del 2019, junto a sagas como Avengers: Endgame o Star Wars IX.

Enero arranca fuerte con The mule, el filme de Clint Eastwood que tiene fecha de estreno en los cines argentinos el próximo jueves 3.



A sus 88 años, Eastwood sigue al pie del cañón y ahora dirige y protagoniza la historia de un octogenario que recurre al tráfico de drogas para salir de sus apuros económicos, un viaje en el que le acompañan Bradley Cooper o Taissa Farmiga.

Para esa misma fecha, se anticipan los desembarcos de la cinta animada Wifi Ralph, la comedia estadounidense Jefa por accidente –con Jennifer Lopez y Vanessa Hudgens–y la cinta de terror No mires, de Assaf Bernstein.

Para el segundo jueves de enero se anuncia la llegada de Spider-Man: un nuevo universo (animación) y Amigos por siempre, remake norteamericana de la película francesa Intouchables, con Bryan Cranston, Kevin Hart y Nicole Kidman.

Entre los tanques de Hollywood del próximo año, Creed 2 es que abre la convocatoria de taquilla. Se trata de un desprendimiento de la saga de Rocky, con el hijo de Apollo Creed como protagonista.

Sueño Florianópolis es la nueva películas de la realizadora argentina Ana Katz. La cinta ambientada en 1992 está protagonizada por Mercedes Morán y Gustavo Garzón.



Una semana más tarde, se estrenarán títulos con aspiraciones de premios.

Se trata de Vice (El vicepresidente) una comedia política sobre el ex vicepresidente de EE.UU. Dick Cheney protagonizada por Christian Bale y favorita a los Globos de Oro; y la cinta japonesa Somos una familia, de Hirokazu Koreeda y con chances al Oscar en el apartado Mejor película en lengua extranjera.

El regreso de Mary Poppins, dirigida por el experimentado Rob Marshall y con Emily Blunt; y Beautiful Boy –basada en las memorias de David y Nic Sheff y con Steve Carell y Timothée Chalamet, en los roles protagónicos– cierran los títulos destacados del primer mes del año.

Resto del año

Para el segundo mes del 2019 se anticipa la nueva adaptación cinematográfica de Mary Queen of Scots (Las dos reinas), con Saoirse Ronan (Lady Bird) y Margot Robbie (Yo, Tonya); y La favorita

Marzo será el mes de la versión femenina de Captain Marvel. La oscarizada Brie Larson se pone el traje de superheroína en este filme que se remonta a los orígenes del personaje, en los 90, un periodo inédito en el universo Marvel.



Y de Dumbo, la imaginación de Tim Burton al servicio del clásico de Disney, el elefante de orejas gigantes que se convierte en estrella del circo. El animal, recreado por ordenador, convive con Colin Farrell, Eva Green, Michael Keaton o Danny DeVito.

Para abril/mayo se anuncia la cuarta y última entrega de Los Vengadores. Iron Man, Viuda Negra, Capitán América y Thor retoman en Endgame la acción en el punto donde quedó en el dramático desenlace de Infinity War.

Y si 2018 fue el año de Freddie Mercury (Bohemian Rhapsody), quizás el 2019 será el de Elton John. Taron Egerton saltará a las pantallas como el cantante y compositor británico en Rocket Man.



Brad Pitt, Tomy Lee Jones y Donald Sutherland se reunirán en Ad Astra, una historia sobre un ingeniero autista que, 20 años después de que su padre le abandonara para embarcarse en una misión a Neptuno, decide viajar en su búsqueda.

Después de varios retrasos, en junio está previsto que llegue la nueva entrega de X-Men, Dark Phoenix, que transcurre una década después de Apocalypse.

Agosto marcaría el regreso de Quentin Tarantino con Once upon a time in Hollywood, ambientada en la industria del cine de finales de los 60 y en el impacto que causó el asesinato de la actriz Sharon Tate a manos de la secta liderada por Charles Manson.

Brad Pitt, Leonardo di Caprio, Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell o Tim Roth participan en el elenco.

Más incierta es la fecha de estreno de The Irishman, film en el que Martin Scorsese vuelve a reunir a Al Pacino y Robert de Niro. Lo produce Netflix y tiene un presupuesto estimado superior a los 140 millones de dólares.

Pero si hay un título esperado en este 2019 es el noveno episodio de Star Wars, aún sin título oficial, y que es el cierre de la nueva trilogía dirigida por J.J.Abrams.