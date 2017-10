Tom Petty, internado y en estado crítico

El carismático roquero estadounidense Tom Petty permanece internado y en estado crítico tras sufrir en la noche del domingo un ataque cardíaco en su casa de Malibú, a 50 kilómetros al oeste de Los Ángeles, informó hoy la cadena CBS citando fuentes de la Policía.

Si bien en un primer momento, se informó sobre la muerte del artista, diversas fuentes han descartado el fallecimiento.

La Policía de Los Ángeles pidió disculpas por informar sobre el deceso. De momento se sabe que el cantante sigue en estado gravísimo.

El portal TMZ había reportado previamente que el famoso músico se encontraba inconsciente y sin respirar cuando fue encontrado el domingo, pero los servicios de emergencia lograron que recobrara el pulso y lo trasladaron al hospital UCLA de Santa Mónica.



Las fuentes de TMZ aseguraron que Petty fue conectado a sistemas de soporte vital, aunque posteriormente este portal aseguró que el músico no presentaba actividad cerebral y que se había decidido retirarle esas medidas de soporte vital.



Petty, de 66 años, es una figura fundamental del rock estadounidense gracias a memorables discos como "Tom Petty & the Heartbreakers" (1976), "Damn the Torpedoes" (1979), "Full Moon Fever" (1989) o "Wildflowers" (1994).



El artista recibió este año el galardón Persona del Año de la Academia de la Grabación como parte de los actos previos a los premios Grammy.



Petty estuvo de gira durante 2017 con un tour con el que celebraba los 40 años de su carrera junto a la banda de acompañamiento The Heartbreakers.



La gira comenzó el pasado 20 de abril en Oklahoma (EE.UU.) y recientemente había pasado por el festival Kaaboo de San Diego (17 de septiembre) y por el legendario Hollywood Bowl de Los Ángeles, donde con Lucinda Williams como telonera Petty actuó tres noches (21, 22 y 25 de septiembre).