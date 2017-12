Tras robo, artista callejera que cantó en ShowMatch pide ayuda a Tinelli

Denisse Romano contó que dos hombres en moto la abordaron el último jueves, a la salida de Bailando por un sueño, y le llevaron su guitarra, además de otras pertenencias. Fue en la parada de colectivo.

Denisse Romano, la artista callejera que tocó en ShowMatch la última semana, sufrió un violento robo el último jueves a la salida de Bailando por un sueño. Tras el hecho, hizo un desesperado pedido a Marcelo Tinelli y su producción, a través de su cuenta de Twitter.

Salí de @showmatch y me robaron dos chorros con chumbo, se llevaron mi única guitarra, con la que trabajo en la calle ��@cuervotinelli @elchatoprada — Denisse Romano (@denisseromano) 1 de diciembre de 2017

"Son las 2:31 am. Llegué a mi casa llorando hace una hora. Fui al programa de ShowMatch con la ilusión de volver a cantar, obviamente que fui con mi guitarra. Me quedé hasta el final, salí para ir a la parada del colectivo, vinieron dos chorros arriba de una moto con una pistola y me pidieron todo", comienza el texto que publicó Denisse, que había ido al estudio La Corte, desde donde se emite ShowMatch, para cantar.