Duran Duran se presentó el último martes en el Centro Espacial John F. Kennedy (EE.UU), en el marco de los 50 años del lanzamiento de la misión Apolo 11 y la llegada del hombre a la Luna.

El dato es que la apertura del concierto estuvo enmarcada por 300 drones que iluminaron el cielo.

La banda emblema de la new wave británica tocó 18 temas en poco más de una hora y media entre los que se escucharon "New Moon on Monday", "Ordinary World", "Save a Prayer" y "Rio".

La banda que tiene al antioxidable Simon LeBon como frontman hizo dos covers: "Space Oddity", de David Bowie –canción del disco homónimo que también cumple 50 años– y "Walking on the Moon", de The Police.

"No fue fácil de preparar, porque hubo mucha burocracia para conseguir los permisos. Tuvimos que aprobar los permisos para volar los drones, por lo general la NASA no habilita este tipo de vuelos", contó Nick Rhodes, tecladista de Duran Duran a NME, antes del recital.