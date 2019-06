Un joven ex actor de la versión brasileña de “Chiquititas”, Rafael Miguel, fue asesinado junto con sus padres y todos los testimonios apuntan al suegro del muchacho, quien aprovechó la visita de los tres a su casa para matarlos.

Según contó el periodista Luiz Bacci, de TV Report, Miguel y sus padres fueron asesinados el domingo pasado por su suegro, Paulo Cupertino Matias. El joven actor y sus padres, João Alcisio Miguel, de 52 años, y Miriam Selma Miguel, de 50, habían ido a visitar a la novia del joven y a su madre para hablar sobre el noviazgo de los jóvenes cuando el suegro apareció armado y les disparó a los tres.

El suegro era temido por toda la familia, ya que tenía celos de su hija, quien salía con el actor hacía un año.

Bacci posteó en su cuenta de Instagram un video de Miguel y de su novia, Isabela Tibcherani, de 18 años, besándose un día antes de que aquel fuese asesinado por su violento y celoso suegro.

Explica que Matias era un hombre posesivo, quien no dejaba a su hija salir de la casa. El romance de los dos había sido conocido por las redes sociales, y a pesar de estar de novios, no se veían muy seguido porque Isabela no tenía permitido dejar el hogar.

Rafael Miguel había llegado a la fama a través de su rol como Paçoca en la versión brasileña de Chiquititas. El actor también era conocido por haber protagonizado un famoso comercial en su país, en el cual un joven Miguel aparecía pidiéndole a su madre que le comprara brócoli.

Todavía no hay información sobre las motivaciones exactas del asesinato. Matias, de 48 años, huyó después de disparar, pero luego fue encontrado por la policía.