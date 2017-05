¿Un tercero en discordia entre Nicole Neumann y Poroto Cubero?

Poroto dio detalles de cómo fue la ruptura con su pareja, aseguró que la decisión fue consensuada y que "es Nicole la que tiene dudas sobre el amor que siente por". Además dijo que intentó salvar su matrimonio por todos los medios, pero que no le fue posible y desmintió que haya terceros en discordia.

