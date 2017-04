Vicky World: las fotos de las vacaciones de Xipolitakis en Disney

"Después estuve en Palm Beach y fui a jugar al Polo. Fue muy divertido, aprendí algo nuevo. Ya me vuelvo a Argentina el domingo para pasar las Pascuas en familia. En la semana tengo que terminar de cerrar unas reuniones de propuestas de trabajo", agregó la rubia.

"Estuve en Disney, en Magic Kingdom y Universal, la pasé genial. Es algo único lo que se vive acá cada vez que vengo. Me encanta", contó.

Unas vacaciones con mucha diversión. Así descansó Vicky Xipolitakis en Disney World, donde aprovechó para sacar la niña que tiene adentro. Sin embargo, la rubia no abandonó su estilo sexy ni un segundo.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo