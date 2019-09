La gira del cantante mexicano "Luis Miguel Tour 2019" tuvo su cierre en el Cesar's Palace de Las Vegas y en pleno show el artista se llevó una gran sorpresa al recibir un corpiño desde el público.

Toda la escena quedó grabada por alguien que estaba disfrutando del espectáculo a corta distancia. En la misma, se puede ver cómo el cantante agarra la prenda de vestir y la exhibe a su público, haciendo delirar a los presentes.

Luego, con cara de sorprendido, pregunta en dos ocasiones de quién era esa prenda. Finalmente, se la da a alguien de su staff para guardarlo.

Según publicó Cadena3.com, Luis Miguel fue noticia hace poco por su nuevo look con canas y patillas. Pese a que dejó ver el paso de los años, el cantante sigue causando furor entre sus fanáticas y fanáticos que lo siguen en cada uno de sus shows.