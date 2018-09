Volvió Tinelli: la impresionante apertura de ShowMatch

A las 22.33 y en el segundo término del "súper lunes" comenzaba la temporada 29 de ShowMatch en la pantalla de El Tres.

Con gran despliegue coreográfico, móviles en vivo desde distintos puntos de Buenos Aires y cuadros artísticos en el estudio de La Corte, la apertura del programa conducido por Marcelo Tinelli se extendió hasta las 23.13, momento es que se escuchó el esperado "buenas noches, América".

"Vuelve un clásico de los argentinos, el gran show de la televisión. ¡Vuelve Marcelo!", se anunció en el video de introducción a la apertura. La previa incluyó escenas de las series La Casa de Papel, Stranger Things y Luis Miguel.



Luego, al ritmo de "Take on me", de A-ha, Lourdes Sánchez fue la encargada de dar inicio al esperado musical.

Las referencias a los '80 continuaron con el popurrí "Simply irresistible", "Notorious" y "Safety Dance" en la voz de Maxi Trusso.



Entre los exteriores que incluyó la apertura estuvieron la coreografía de Laurita Fernandez –en la estación de subte Facultad de Derecho de la línea H– y la apuesta de El Choque Urbano –desde la plaza República Federativa de Brasil– con un set que fue del tecno al malambo y de ahí a la cumbia

A esto siguieron una coreografía a cargo de la selección argentina de nado sincronizado –desde el Natatorio Centro Olímpico de la Juventud– y el mini recital de Chano, que incluyó coreografías en piso y acrobacias aéreas.



Uno de los momentos emotivos estuvo marcado por un fragmento del Himno Nacional Argentino con un homenaje a los 44 tripulantes del desaparecido submarino Ara San Juan.



En el estudio se lucieron la cantante Sofia Reyes, con su canción "1, 2, 3", un musical a cargo del elenco de Simona; y la presentación de Ocho huecas con canciones de Luis Miguel que dio pie a la preformance del Argentina Gospel Singers

Casi cuarenta minutos después, se encendían las luces de La Corte para darle el mando a Marcelo Tinelli.