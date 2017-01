Ximena Capristo: “80 kilos de puro amor”

Al tanto de la foto, Paula Chaves bromeó en Twitter. La ex conductora de Este es el show contó que ella había llegado a pasar los cien kilos en uno de sus embarazos.

La ex participante de Patinando por un sueño y futura mamá primeriza espera la llegada de Félix junto a su pareja Gustavo Conti.

"80 kilos de puro amor. Cero estrés, disfrutando y esperando lo más lindo que me dio la vida", escribió en el posteo.

