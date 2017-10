¿Y esa mano? Polémica foto del Pollo Álvarez y Ailén Bechara

Una foto en la que se ve a Joaquín Pollo Álvarez junto a Ailén Bechara generó polémica en las redes sociales.

El periodista Ángel de Brito dio a conocer la imagen en su cuenta de Twitter preguntándose qué hacía el Pollo en ese momento con la modelo. La captura corresponde a un instante del programa "Por una moneda" que el joven conductor lleva al frente junto a Pico Mónaco.

Este fin de semana Bechara estuvo de invitada y en las últimas horas fue protagonista de una foto que dio que hablar. ¿Hubo toque de cola? ¿La imagen es engañosa?

Tanto Álvarez como la modelo se expresaron a través de tuits. "Jajaja CLARAMENTE no me está tocando! 1) me hubiese dado cuenta 2) le pego un sopapo", lanzó Bechara, quien luego agregó: "Jaaaa si !! No puedo creer las cosas que escriben. Es una mano en movimiento. Es mi amigo y jamás se desubico".

El Pollo fue más directo, y sin vueltas escribió: "Boludeces NO".