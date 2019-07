Yanina Screpante reveló cuál es el estado en el que quedó su relación con Pocho Lavezzi tras separarse luego de un largo noviazgo. Screpante dijo que hubo "actitudes" que no le gustaron.

La modelo aseguró que ella es "una persona con códigos y no lo voy a mandar al frente", aunque luego contó un poco más sobre el conflicto.

"Lo del romance con la novia de Nacho Viale es aparte. Yo hablo de cuando te estás separando que parece todo divino y después no es tan así. Nunca más volví a hablar con él, no lo tengo bloqueado pero se ocupan los abogados. Quise hablar de buena manera pero él no quiso", agregó.

Luego amplió que su reclamo tiene que ver con temas de vivienda. "Ahora estoy en un departamento que es de él, no tengo mi departamento... Pero es largo", remarcó según publicó Primiciasya.com.

Screpante afirmó en declaraciones televisivas que ella le dedicó su vida, dejó su carrera de lado para acompañarlo a estos lugares complicados y difíciles. "Tuve que aprender idiomas y el juicio se trata de eso, que haya un resarcimiento por ese tiempo dedicado", agregó.

La modelo dijo: "Igual es mutuo. Yo creo un poco, a nivel vida, que él es quien es y yo soy quien soy gracias a ambos. Entonces estás ocho años con una persona... Yo no creo en la victimización de 'dejé mi vida', porque nadie me puso una pistola. Pero cuando uno dice ‘vení a venir conmigo, va a ser así y asá' y después no es así...".

Y destacó que la ley en Argentina "ampara a la mujer", pero que eso lleva tiempo porque "uno quiere una cosa, el otro otra cosa", aseguró.

"Yo quise hablar por las buenas, y él también, pero no llegamos a un acuerdo. No me voy aponer a discutir por plata con alguien que estuve ocho años. Que hablen otros porque no está bueno y tampoco está bueno que el otro no reconozca nada. Es como que te diga 'bueno chau'", concluyó.