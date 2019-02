Rosario Central está preparado para la gran pelea en la Libertadores

Rosario Central demostró en los minutos finales ante Newell's y luego ante River que tiene plantel para jugar de igual a igual contra grandes equipos. Si bien aún no sumó de a tres en lo que va del año, mostró que su nivel mejoró en la previa a una agenda atiborrada de partidos, entre Superliga, Copa Argentina y lo más importante –así lo consideran los hinchas y el DT– la Copa Libertadores de América, donde el entrenador tendrá que planificar todo muy detenidamente y detalladamente.

El Patón Bauza regresó después de muchos años a su ciudad, a su club, para salir campeón. Le metió todas las energías y las ideas futboleras a la Copa Argentina y logró el título el año pasado, y además clasificó a la Libertadores. En esta temporada se quedó en la institución porque –según su circulo íntimo– quiere intentar otra hazaña, adjudicarse o al menos hacer un buen papel en el certamen continental.

Desde que comenzó esta temporada en el torneo de cabotaje, el equipo no solo no sumó de a tres, sino que venía jugando muy mal. No convence el funcionamiento, no están respondiendo los refuerzos como para cambiar la historia y todo recae en su técnico porque la "cosa" no funciona. Sin embargo, los 15 minutos finales del encuentro ante Newell's, su eterno rival, hicieron pensar que podía haber una leve esperanza en este conjunto canalla. Terminó mejor parado en el encuentro en el Coloso Marcelo Bielsa y podría haberse quedado con el cotejo, pero fue empate; solo fueron positivos un par de minutos y nada más.

Algunos días después venía River al Gigante de Arroyito y, junto al clásico, era prueba para demostrar si podía estar en condiciones de disputar, pelear, participar y ser protagonista en la Copa Libertadores de América, ya que venía nada más y nada menos que el último campeón.

Central este jueves superó la prueba a base de sacrificio y buen juego. Ahora está preparado para el gran debut del 6 de marzo frente a Gremio de Brasil, en este mismo escenario. No le ganó a River, pero podría haber ocurrido y es la primera vez que ante un rival que tiene jugadores diferentes en calidad individual, el hincha del canalla se fue del estadio satisfecho por lo que recibió dentro del terreno de juego con un planteo táctico acorde a las circunstancias que propuso su conductor, que sacó un aprobado, como todo el equipo.