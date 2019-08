Un delincuente asaltó el diario La Capital este martes al mediodía. Con el casco puesto y un arma en la mano, irrumpió en el tradicional edificio de Sarmiento al 700, entre Santa Fe y Córdoba, y huyó con parte de la recaudación por la venta de clasificados. No llegó a avanzar hacia otros sectores, como la Redacción.

En contacto con El Tres, la empleada que estaba al mostrador al momento del robo contó del miedo que la inundó cuando el ladrón la apuntó con el arma. Era cerca del mediodía y en ese momento solo estaban los empleados. El delincuente nunca se quitó el casco y fue derecho hacia la empleada, a quien le arrojó una mochila y le pidió que la llenara con el dinero de la caja.

“«Dame toda la plata», me dijo. Y me tiró la mochila. En vez de guardar la plata, me agaché y grité”, recordó.

“Te apuntan con un arma y te da miedo”, reconoció. Su compañera agregó que el ladrón huyó en moto, a contramano por calle Sarmiento en dirección al río, con la recaudación de dos días: del lunes y de este martes.