Familiares de Francesca, la nena de un año que recibió un balazo este jueves en Iberia y Chacabuco, no salían de la conmoción del hecho. "Las criaturas no tienen la culpa de los problemas de los grandes", señaló el tío. La chiquita está internada en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela con pronóstico reservado.

Francesca hace dos días cumplió un año. Según aseveraron los familiares, estaban cenando este jueves por la noche, cuando entraron varios disparos en el inmueble. Uno traspasó la puerta e impactó en la nena. "Entró cerca de la cadera y salió por el abdomen", agregó el tío.

"No sé por qué dispararon. Es así este barrio. Cuando uno tiene un problema con alguien lo soluciona de esta manera. Se olvidan que es una casa de familia con criaturas. Esta gente no lo entiende a eso. La criatura no tiene la culpa de los problemas que tienen los grandes", comentó.

Otra familiar dijo que cuando Francesca fue herida de bala no tenían vehículos para trasladarla. "Apareció un amigo en moto y la pudo llevar con el tío, porque la mamá se había descompuesto. La nena no lloraba", concluyó.

En tanto, otra joven familiar aseveró que "tiraron por tirar" contra la casa. No obstante, otra pariente después dio otra versión del hecho en A Diario (Radio 2). Aseveró que una persona bajó de un auto al ver a un familiar y que disparó contra él, y que algunos de los proyectiles entraron en la casa.