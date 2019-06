Una nueva audiencia imputativa se llevó adelante contra la asociación ilícita que supuestamente lidera el presunto narco Esteban Lindor Alvarado. Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra acusaron a diez civiles, entre ellos al supuesto jefe, de gestionar un entramado de empresas para ocultar recursos de la organización.

En la audiencia que se desarrolló en el Centro de Justicia Penal fueron imputados Jorge Antonio B., Adrián F., Rosa C., Carlos A., Flavia G., Valeria N., Estefanía T., Nadia T., Leandro S. y Esteban Alvarado. La jueza penal de primera instancia Silvia Castelli ordenó prisión preventiva por el plazo de 60 días para Leandro S., Adrián F., Carlos A. y Jorge B. Para las mujeres dispuso su libertad bajo una serie de reglas de conducta que deberán cumplir por el período de 90 días. A Alvarado no se le dictó medida cautelar, ya que está en la cárcel por el plazo de ley, por el homicidio de Lucio Maldonado y por la jefatura de la asociación ilícita.

Según los fiscales, los imputados integraban el tercer estamento de la asociación ilícita. Se encargaban de gestionar un entramado de empresas comerciales y unipersonales que permitían a Alvarado ocultarse tras el amparo que brindan las estructuras societarias. Las firmas corporativas son: Toia SRL; Edra SRL; Logística Santino SRL; Logística TSC SRL; Sagrado Corazón de María SRL. En tanto, las empresas unipersonales son: Jorge Antonio B.; Nadia T.; Rosa C. y Leandro S.

Los acusadores indicaron que a través de esas empresas se proveía de bienes muebles, inmuebles y servicios a toda la estructura criminal. Daban recursos materiales y humanos para la comisión de delitos; inmuebles para guardar rodados de la organización y para vivir a sus miembros; dinero para pagar a personas para obtener de ellas información y otras tareas que permitían la ejecución diversos delitos; rodados de distinto porte que tenían disponibles para el traslado de los integrantes y la comisión de delitos, y personal dependiente de las sociedades disponibles para distintas tareas operativas de la organización.

Imputación por imputación

Jorge B. fue imputado por ser titular de la empresa unipersonal “Transporte B.” y de la concesionaria “San Ignacio Automotores”, situada en Pellegrini al 5900. En ocasión de allanar domicilios a distintas personas y empresas de la asociación se halló documentación vinculada a servicios prestados por dicha empresa a terceras empresas. Jorge B. y la empresa que representa tienen o tuvieron empleados a cargo los cuales a su vez prestan servicios en las demás firmas que componen el entramado de sociedades señalado; el historial de registro de autos lo relaciona tanto a las empresas como a las personas que trabajan en ellas y también los antecedentes de los inmuebles vinculados a estas personas y empresas.

Rosa C., ex pareja de Alvarado, fue acusada por ser la titular de la empresa unipersonal que está con su nombre para luego constituir la sociedad comercial “Logística Santino SRL” junto con Flavia G. y otra persona. La documental de la compañía que Rosa C. representaba fue hallada en la empresa “Toia S.R.L.”.

Además, la imputada y la empresa que representa tienen o tuvieron empleados a cargo los cuales a su vez prestan servicios en las demás empresas que componen el entramado de sociedades señalado; el historial de registro de autos la relaciona tanto a las empresas como a las personas que trabajan en ellas y también los antecedentes de los inmuebles vinculados a estas personas y empresas.

A Carlos A. lo imputaron por tener como tarea el armado de un Volkswagen Up con autopartes de distintos vehículos. Ese rodado fue utilizado en una balacera contra una empleada de la Fiscalía. También se encargó de darle una aparente legalidad en sus registros y ponerlo a disposición de la organización.

También formó parte de las maniobras de desvío de la investigación sobre el homicidio de Lucio Maldonado a través del uso de uno de los teléfonos “espejo”, cumpliendo con las órdenes impartidas por Esteban Alvarado.

Flavia G. fue acusada por constituir la sociedad comercial “Logística Santino SRL” junto con Rosa C. y otra persona. La documental de la empresa que representa fue hallada en la empresa “Toia S.R.L.”. Además, Flavia G. y la empresa que representa tienen o tuvieron empleados a cargo los cuales a su vez prestan servicios en las demás empresas que componen el entramado de sociedades señalado, el historial de registro de autos la relaciona tanto a las empresas como a las personas que trabajan en ellas y también los antecedentes de los inmuebles vinculados a estas personas y empresas.

Leandro S. fue acusado por tener a su nombre la concesionaria cuyo nombre de fantasía es "S. Automotores" en Rouillón al 5800 que, en realidad, pertenece a Alvarado, quien imparte directivas sobre los vehículos existentes en el local. Posee una cantidad de bienes inmuebles (Toyota Hilux, Ford Focus y Volkswagen Amarok) y dos inmuebles, cuando su condición fiscal es monotributista categoría E desde el año pasado. Además, se encuentra en situación 5 en el sistema financiero.

Valeria N. fue imputada por ser la titular de la concesionaria "San Ignacio Automotores”, situada en Pellegrini al 5900. Se hallaron vínculos a través de los rodados con demás personas que integran el entramado societario de Alvarado. Asimismo, el historial de registro de autos lo relaciona tanto a las empresas como a las personas que trabajan en ellas y también los antecedentes de los inmuebles vinculados a estas personas y empresas.

Estefanía T. fue imputada por haber constituido junto a otra persona la sociedad comercial "Edra Servicios Logísticos S.R.L." y fue designada en el rol de administradora, directora y representante de la sociedad “Toia SRL”. La documental de "Edra Servicios Logísticos S.R.L." fue hallada en la empresa “Logística Santino SRL” y “Toia SRL”.

La sospechosa y la empresa que representa tienen o tuvieron empleados a cargo los cuales a su vez prestan servicios en las demás empresas que componen el entramado de sociedades antes referido, el historial de registro de automóviles la relaciona tanto a las empresas como a las personas que trabajan en ellas y también los antecedentes de los inmuebles vinculados a estas personas y empresas.

Por último, Nadia Soledad T. fue acusada por sedr titular de la empresa unipersonal "Transporte Antinori" para luego constituir la sociedad comercial “Toia SRL” junto con otra persona, designando en el rol de administración dirección y representación de la sociedad a Estefanía T. La documental de "Edra Servicios Logísticos S.R.L.", empresa que representa, fue hallada en la empresa “Logística Santino SRL” y “Toia SRL”.

Nadia T. y la empresa que representa tienen o tuvieron empleados a cargo los cuales a su vez prestan servicios en las demás empresas que componen el entramado de sociedades de Alvarado, el historial de registro de autos la relaciona tanto a las empresas como a las personas que trabajan en ellas y también los antecedentes de los inmuebles vinculados a estas personas y empresas.