La fiscalía de Rawson, Chubut, confirmó que este viernes abrirá una investigación por una causa de abuso sexual cometido en setiembre de 2012 por entre dos y cinco jóvenes contra una chica de 16 años, quien recientemente contó lo sucedido a través de redes sociales.



Según publicó la adolescente, los hechos ocurrieron en una vivienda de Playa Unión, el principal balneario de la capital chubutense.



Si bien el abuso se había difundido a través de las redes sociales, la audiencia recién se realizará ahora porque la joven "no había realizado la denuncia formal, indispensable en este tipo de casos por tratarse de delitos de instancia privada", indicó una fuente judicial.



"Para investigar este tipo de hechos se depende de la voluntad de la víctima y que efectivice la denuncia, lo que no había ocurrido hasta hace relativamente poco tiempo y por eso no se pudo avanzar", explicó una fuente vinculada con la investigación.



Tras años de silencio, la joven contó el abuso grupal del que fue víctima en las redes sociales que replicaron la historia como "la manada de Chubut", señalando con nombres y fotografías a los presuntos autores, todos de apellidos conocidos de la provincia por tratarse de familias de renombre social, político y empresario.