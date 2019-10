El homicidio de Lucas Radimak Manzur, de 19 años, interpeló a un docente que lo tuvo como alumno. Se trata de Pablo Rid, maestro de música de la escuela Liceo Avellaneda, quien lamentó su muerte y abrió preguntas sobre la responsabilidad social que subyace a ese trágico final. Su posteo en Facebook despertó conciencias y este miércoles fue entrevistado en el programa Radiópolis de Radio 2.

Lucas fue blanco de una balacera mortal este lunes aproximadamente a las 21.20, en Ameghino entre Patricias Argentinas y Necochea. En la escena del crimen se incautaron trece vainas servidas calibre 9 milímetros que fueron enviadas a peritar. Los primeros exámenes médicos hechos en el lugar dieron cuenta que la víctima tenía al menos nueve heridas de arma de fuego en la espalda, cuatro en el torso (se presume que dos orificios de la espalda sea de salida por el torso), y dos en el cráneo.

Rid usó las redes sociales para despedir al chico. Bajo su foto, recordó su derrotero en la escuela, su calidez humana y compartió su reacción al saberlo muerto. Después, se interregó sobre lo sucedido: “¿Tal vez pude hacer algo? Yo soy docente. Su docente. No pudimos. Se nos escapó. Fallamos. Se que hicimos todo lo posible para contenerlo. Era un pibe valioso”, escribió.

“No es que falló la escuela o el docente, sino la sociedad es la que está interpelada. Yo como docente me digo que fallamos, es un fallamos grandote porque ¿qué pasó que no estaba donde tenía que estar?”, sostuvo sobre el hecho de que el chico no estaba yendo a la escuela.

Pablo confió en que desde su rol de maestro de música no conoce en detalle la historia de cada chico pero advirtió: “Uno notaba que sus problemas no estaban en la escuela, él venía y estaba tranquilo porque estaba contenido y la pasaba bien”.