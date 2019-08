Pese a las numerosas alertas de agencias de investigación o entidades bancarias, las estafas telefónicas siguen vigentes. Un informe de Telenoche (El Tres) mostró audios de casos reales donde quedó en evidencia cómo operan los delincuentes.

En uno de ellos, un supuesto operador del Banco Central se comunica con un cliente. En otro, una mujer los identifica y les reprocha su accionar.



Distintas investigaciones judiciales de Santa Fe, y en particular de Rosario, ya detectaron como autores a detenidos en la cárcel de Cruz del Eje, provincia de Córdoba.



Cómo actúan

Por lo general, los estafadores contactan a las personas a través de:



- Llamado telefónico.

- Email.

- Mensaje de texto.

- Redes sociales.

Para atraer a las víctimas, hablan de:



- Obtención de un premio que puede ser hasta un auto 0KM, premios de dinero en efectivo mediante un sorteo, televisores, etc-

- Acceder a la reparación histórica de Anses.

- Obtención de dinero en efectivo.

- Cambio de dólares viejos por nuevos.

- Un crédito personal para consumo.

- Cambio de moneda nacional o extranjera por medidas económicas –corralito-.



Cómo se concreta



Para poder acceder a estos supuestos “beneficios” o “sorteos”, las víctimas deben realizar un pago previo o transferencia bancaria a través de cajeros automáticos.



Los estafadores logran conseguir y/o generar claves de canales automáticos como Homebanking o APP, para tomar los fondos de las personas engañadas.



Los delincuentes que intervienen en la trampa se hacen pasar por un familiar, obtienen datos claves, hablan con autoridad, tratan de agradar y una vez que lo logran: cometen la estafa.



También acceden a las redes sociales, donde miles de personas exponen su vida con fotos, con datos e información que es aprovechada por los encargados de estafar.



Las víctimas



- Jubilados y pensionados

- Personas de edad avanzada

- Personas con problemas económicos o sin acceso a créditos bancarios

- Personas desprevenidas



Recomendaciones



-Nunca dar datos personales, ni de la familia.

-Nunca brindar datos bancarios.

-No acceder a ser guiado por teléfono para el uso de cajeros automáticos.

-No entregar dinero.

-No ir a cajeros automáticos o cajas de seguridad, luego de

recibir este tipo de llamadas.

-No hacer transferencias luego de recibir este tipo de llamadas

-No brindar claves bancarias.

-Ningún banco, empresa y organismo oficial puede retirar dinero

de su casa o le entregará premios mediante esta modalidad.

-Alertar siempre a familiares y amigos.

-Cortar la comunicación y llamar al 911.