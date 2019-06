El abogado defensor del ex jefe policial apresado ayer, tras ser acusado de liderar una banda dedicada a la venta de drogas, deslizó que existe una “coincidencia” entre su detención y las elecciones provinciales. Rechazó la acusación y aseguró que su cliente “no era un narco policía”. Confió que se enteró del procedimiento por los medios de comunicación.

Gabriel Navas es el defensor de Alejandro Druetta, ex jefe de Contrainteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI) quien ayer fue arrestado en el marco de una causa federal donde está sospechado de ser el jefe de una banda narco. Se trata de la misma investigación por la que fue allanado y desplazado de su cargo el año pasado. Entrevistado en el programa Radiópolis (Radio 2) por los periodistas Roberto Caferra, Agustín Lago y Evelin Machain, indicó: “Druetta no era un narco policía”, rechazó de plano y mostró sorpresa por el procedimiento federal por el que terminó detrás de las rejas. “El año pasado fue imputado por confabulación, nunca estuvo detenido. ¿Por qué esto cambió? Seguramente ustedes pueden tener más información que yo”, ironizó y apuntó: “Nos hemos enterado por los medios de la detención de Druetta”.

“Hay arrepentidos que aparentemente testificaron para mejorar su situación”, observó. “Faltan dos días para las elecciones. Coincido con el gobernador de la provincia. Se montó un show con esto", remarcó y agregó: “Es un título fuertísimo que se tira a poco de las eleccciones en Santa Fe, hay un componente político”.

Consultado sobre el papel del juez federal Marcelo Bailaque en la causa, advirtió: “Confío en su honestidad, en 10 días hábiles que tiene seguramente Druetta va a recuperar la libertad y seguramente dejará de estar imputado de liderar esta banda”, lanzó. Luego, insistió: “Es lamentable que se mezcle política con Justicia, coincido esta vez con Lifschitz y aclaro que no soy de ningún partido político”.

Según la información a la que accedió a Rosario3, Druetta y el ex policía Juan Ángel Delmastro, alias "Tiburón" son considerados "jefes" u "organizadores" de la presunta asociación ilícita que tiene como miembro a Ignacio Actis Caporale, alias "Ojito", quien fue detenido en el autódromo de Buenos Aires en diciembre de 2016. Al respecto, Navas manifestó: “Hay comunicaciones que son atribuidas a Druetta de un teléfono que no es de Druetta y las pericias que hicimos indican que no es su voz, no es él quien se comunica con Caporale”, cerró.