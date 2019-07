La causa por fraude con los fideicomisos "Habiter" de la firma FH SRL tendrá más imputaciones. Mientras tanto, y tras la audiencia en al que cuatro personas quedaron formalmente acusadas de asociación ilícita, administración fraudulenta, defraudación fiduciaria y otros delitos, el abogado querellante Paul Krupnik explicó cómo fueron los hechos, que se dieron entre 2012 y 2016.



Posteriormente, y tras acumularse denuncias, una pericia contable e investigaciones patrimoniales robustecieron la prueba de la Fiscalía y los denunciantes.



"Originariamente, la sociedad FH incumplió con las personas que habían aportado para la construcción de varios edificios, pero según la imputación del fiscal distrajo fondos con fines de enriquecimiento propio", dijo Krupnik.



En diálogo con Telenoche (El Tres), aseguró que además "se pudo probar que determinados materiales que eran encargados por FH para los emprendimientos, en los mismos remitos iban dirigidos a una importante propiedad en un barrio privado de Funes". Esa propiedad resultó ser la personal de uno de los socios.



"Pero no se agotó ahí. No fue un fraude y nada más. Cuando los fiduciantes deciden remover del manejo a FH y nombrar otros fiduciarios eso implicó perder el dinero que en su momento invertido esperando tener las unidades que nunca recibieron. Hubo edificios que ni siquiera se llegó a construir nada. Tuvieron que poner dinero para terminar esas unidades", amplió.



"Con el pasar de los años se encontraron con la sorpresa de que familiares del señor Hancevic, que fueron imputados, aparecían reclamando al fideicomiso unidades que supuestamente habían comprado. Es decir, no sólo no terminaron los departamentos sino que además favorecieron con adquisiciones -según la imputación, truchas- a familiares propios", dijo también el abogado.

.



Cuatro imputados y más citados



Cuatro personas fueron imputadas el martes pasado por “haber conformado una asociación criminal cuyas finalidades fueron sustraer bienes fideicomisos con la intención de incorporarlos a su patrimonio y de realizar maniobras de ocultamiento y transformación para impedir la agresión judicial ante legítimos reclamos”.



La acusación formal se dio en el marco de la audiencia que se hizo por fraude a empresarios y profesionales -una abogada y una contadora-, personas que fueron demoradas este lunes por la tarde en una serie de allanamientos realizados en Rosario y en Funes.



El principal acusado, Pablo H., fue el único al que el fiscal Fernando Dalmau (MPA) le pidió prisión preventiva. Finalmente, tras una propuesta de la defensa, le otorgaron la libertad bajo una caución de 10 millones de pesos.



Las maniobras, según la acusación, fueron en perjuicio de los inversores en los proyectos Habiter Central, Habiter Jano, Habiter Mon y Habiter Mirador.



Dos personas que no habían sido halladas el martes fueron notificadas y serán imputadas en libertad.