Walter Rodríguez es el fiscal federal que desde hace dos años advierte al Ministerio de Seguridad sobre la complicidad de las policías federal y santafesina con el narcotráfico. Sin embargo, el martes pasado, tras el ataque a balazos contra el jefe de la Policía Federal delegación Santa Fe, Mariano Valdés, la titular de la cartera, Patricia Bullrich, dijo no tener constancia de las alertas de Rodríguez. “El problema es que los fiscales no tenemos con quién investigar los hechos”, se quejó el fiscal y aclaró que la agresión a Valdés no tiene ninguna relación con aquella denuncia que Bullrich no encontraba.

En contacto con Radiópolis (Radio 2), Rodríguez explicó que el oficio que presentó ante el Ministerio de Seguridad hace dos años no tiene relación directa con Valdés, quien, por otro lado, hasta el lunes del ataque –dijo– tampoco era una persona a la que recurría por trabajo.

“Yo no tenía en mi radar a Valdés, lo de Valdés fue una cuestión que sucedió más tarde y (fue) accidental a la comunicación que cursé al ministerio”, explicó.

“Lo que le comuniqué es la existencia (de complicidad con bandas criminales) de las policías (Federal y provincial). No trato de meter la responsabilidad de nada sino que vean que hay un problema y que los fiscales no tenemos con quién investigar hechos, ese es el problema”, contó y señaló que la denuncia recordaba un caso puntual en el que le tocó intervenir y en el que el equipo de policías que le tocó para investigar “en realidad tenía negociaciones con el narco que estaba investigando”.

“Es bastante conocida la trama de corrupción policial y me animaría a decir que no nació el día que yo llegué a trabajar en Santa Fe”, observó y enfatizó: “No contamos con herramientas para investigar de manera sensata en los casos que nos toca intervenir”.

En tal sentido, se quejó que la ministra le reprochara no haberla llamada por teléfono: “No puedo creer que estemos hablando del oficio y no del problema de fondo”.