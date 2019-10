Un violento asalto ocurrió en la zona de Riobamba al 7200, en la zona oeste de Rosario. Allí, un delincuente armado sorprendió a un joven que estaba solo en la casa, lo amenazó, lo maniató y le robó sus ahorros. Después, se llevó el vehículo que estaba en la vereda.

José, víctima del robo, relató lo sucedido en De 12 a 14 (El Tres): “Yo estaba solo en mi casa, estaba en el baño. Escuché ruido en el fondo y cuando intenté salir del baño tenía a un muchacho que me encañonó y me hizo tirar al piso. Me decían que no hable, me pedía plata”.

Luego confió que “revolvieron toda la casa, buscaban plata”. La cámara de El Tres registró el gran desorden que quedó en toda la vivienda.

“Me llevaron unos 20 mil pesos y unos 700 dólares, eran ahorros que tenía”, confirmó el muchacho. También contó que “se llevaron celulares, televisores. Y me llevaron el auto, que lo tenía en la vereda. Es un Peugeot 208 negro”.

La víctima se refiere en plural a los asaltantes porque “había uno adentro que se comunicaba con otro que estaba afuera. Se iban diciendo cómo estaba la zona”, según describió.

“Me redujeron, me ataron. Para mí fue una eternidad, pero habrán estado unos 30 minutos adentro”, siguió. Y comentó que lo dejaron “atado en el baño”.

“Me preguntaban por joyas, por dólares, por más plata, pero yo les decía que ya les había indicado dónde estaba todo lo que tenía”, concluyó José.

Estela, madre del joven asaltado, añadió: “Yo estaba trabajando en un comercio que tenemos acá cerca y apareció él con las manos encintadas atrás. Llamamos a la policía y vino muy rápido”.

Y remató diciendo que “la zona oeste es un desastre con la inseguridad”.