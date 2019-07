Un tren de carga chocó una trafic este martes a la noche en zona norte sin dejar lesionados ya que el conductor del vehículo pudo salir a tiempo.

El episodio se registró en Aráoz y las vías del ferrocarril cerca de las 19. El conductor de una Fiat Ducato, de nombre Juan José –58 años–, relató que al cruzar las vías se detuvo el rodado y no le quedó otra alternativa que salir del interior.

En diálogo con el programa Telenoche (El Tres) contó que circulaba con los vidrios cerrados y no escuchó el ruido del tren.

“Antes de cruzar la vía frené y me quedó la trompa (de la camioneta) en el área del tren. Di marcha atrás pero se apagó y no me quedó otra que bajarme”, describió el conductor en diálogo con el periodista Pedro Levy.

Además, dijo que el vehículo es viejo y quedó totalmente destruido. “No se puede recuperar”, se resignó el hombre.

En tanto, el tren que estaba cargado con azúcar continuó su marcha luego del episodio, según relataron fuentes policiales de la comisaría 30 que intervino por razones de jurisdicción.