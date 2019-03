Así se refirió el Ministro de Gobierno, Pablo Farías, sobre el fiscal Jorge Baclini y la polémica generada tras el nombramiento de 195 cargos en la policía judicial. De todos modos, Farías aseguró que “se va a revisar caso por caso y no se dará el traspaso a alguien que no corresponda”. "El gobernador no ha tenido nada a la firma. No sacó ninguna resolución", indicó el funcionario.