Así lo sostuvo Gregorio Dalbón, el abogado de Cristina Kirchner en el marco de la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA que investiga el juez Claudio Bonadío. "No hace un mea culpa por el memorándum, porque no hubo delito. Lo del memorándum no es judiciable, es un hecho político como el dólar futuro”, sostuvo Dalbón.