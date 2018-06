Bonfatti: “Quedó demostrado que fue para golpear al socialismo”

El ex gobernador Antonio Bonfatti se refirió así a la absolución por el beneficio de la duda al ex jefe de la policía durante su gestión, Hugo Tognolli. "Atacaron al gobierno de Santa Fe, al socialismo en particular y quisieron intervenir la provincia. Ahora quedó demostrado que fue una maniobra que se instrumentó", señaló Bonfatti, tras apuntar contra sectores del gobierno kirchnerismo y de Cristina Kirchner.