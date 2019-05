Bullrich apuntó contra la provincia, D`Alessio y Los Monos

La Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se refirió a la investigación sobre las balaceras en Rosario y criticó fuertemente al gobierno provincial. "Que nos quieran tirar abajo el trabajo que venimos realizado, por cuestiones políticas, no lo vamos a aceptar. Saquen estas discusiones de la campaña”, reclamó. “Lo único que hacen es traicionar. Que ellos se diviertan haciendo política, nosotros no lo hacemos”, aseguró. Luego se refirió a la investigación del juez Padilla sobre la vinculación entre su teléfono celular y Los Monos. "(Lo de Padilla) es una paparruchada. Yo no dije que el celular lo tenía mi nieto. Es un celular mío que no uso desde el 2017. D'Alessio es un delincuente”, afirmó.