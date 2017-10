Causa Amia: comenzaron las indagatorias

Es en la investigación que lleva adelante el juez Bonadío por encubrimiento del atentando a la sede mutual. El primer citado a declarar fue el ex canciller Héctor Tirmeman. En este marco y en declaraciones a Radio2, el ex embajador argentino en Siria, Roberto Ahuad, negó haber participado de una supuesta reunión entre el ex canciller Timerman y su par sirio, pero sí confirmó que el ex diplomático estuvo en Alepo en la fecha aludida. "Sí puedo asegurar que lo trasladé a un aeropuerto militar", señaló.