Así lo dijo Alejandro Fargosi, candidato a integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación, en relación a la absolución del ex presidente Carlos Menem en la causa por la venta de armas a Ecuador y Croacia. “Los jueces deberían denunciar a quienes demoraron el proceso. No se puede ser y no ser al mismo tiempo", señaló.