La intendenta Mónica Fein presidió hoy la última ceremonia de su gestión por el Día de la Bandera, un acto protocolar y muy breve. "Me avisaron en el día de ayer que el presidente iba a ir a un club de Rosario, porque no quería dejar de venir. No quiero darle ninguna connotación partidaria, la bandera debe unirnos", sostuvo Fein en relación a la actividad que hoy hará el presidente Macri en el club Ciclón.

Fein: "Este acto es para no darle ninguna connotación partidaria" (Mónica Fein)