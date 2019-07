Se trata de Macarena Cabruja, joven guardavidas de 25 años radicada en Palma de Mallorca, quien rescató a un niño de 10 años que “hacía hora y media que la estaba peleando” en el mar. “Cuando lo saco, lo remonto hasta la primera boya que llego. Con el nene en brazos empiezo a tranquilizarlo y ver la situación: estábamos solos”, relató Macarena, tras agregar: "el nene lo primero que me dijo fue: pensé que no me ibas a sacar porque soy negro".

