Lifschitz insistió en reformar la Constitución este año

El mandatario provincial Miguel Lifschitz reiteró la necesidad de dar la discusión en 2018 y aseguró que “algunos vivos ponen la reelección del gobernador como excusa” para evitar el debate. “Si no lo hacemos ahora van a pasar muchos años y vamos a ser la provincia más atrasada del país”, aseguró. Consultado sobre la posibilidad de habilitar su reelección, señaló: “Yo no me autoexcluyo. Es una decisión que tomaré en su momento, pero inicialmente la tomarán los constituyentes o la ciudadanía".