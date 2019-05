Así lo sostuvo Fernando Sirio, el abogado de Gabriel Strumia y Roxana Michl, absueltos en la causa por la desaparición de Paula Perassi. “Coincido con lo que dijo la jueza que no existe crímenes perfectos. Cada indicio fue controvertido. Hay una línea de investigación que no se siguió”, sostuvo el abogado al hacer referencia a la ex pareja de Paula.