El secretario del club del Parque, José Menchón, aseguró que aún la Provincia no les solicitó las imágenes registradas por las propias cámaras de seguridad durante el clásico. También habló del banderazo y ratificó que continuarán realizando este festejo. "No hubo permiso de la Comisión Directiva para ingresar ataudes el día del banderazo. No sabemos cómo entraron", señaló.