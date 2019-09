Así lo afirmó Pedro Bustos, el ex tesorero del Sindicato de Peones de Taxis quien denunció al titular del gremio Horacio Boix por malversación de fondos. Bustos señaló que Boix no sólo pagó boletas de luz que no le pertenecían al Sindicato sino también utilizó los fondos gremiales para comprar una lancha, un porsche y una moto de agua. También reveló detalles de su vida personal y su vinculación con el manejo del dinero del gremio.

Cargando audio... “Nunca quedaba plata en la caja y cada vez pedía más cheques” (Pedro Bustos)