En el marco del largo conflicto docente en esa provincia y tras el fallecimiento en un accidente vial de dos maestras que volvían de reclamar por su salarios, el gremio CTERA dispuso un día de duelo y paro nacional para este jueves. “Hace 9 meses que venimos reclamando, al día de hoy la mayoría no cobró el sueldo de agosto y la obra social está cortada. Las maestras (que fallecieron) debían estar con sus familias y no reclamando”, señaló Marcela Capón, integrante de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut. En la provincia de Santa Fe no habrá clases en escuelas públicas y privadas, y tampoco en la Universidad.

