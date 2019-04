“Que Dietrich diga que no hay privilegios para los amigos”

Así se expresó la intendenta Mónica Fein tras conocerse que Capital Federal y provincia de Buenos Aires recibirían más subsidios al transporte para evitar un aumento de la tarifa. Fein remarcó que hace meses el Ministro Guillermo Dietrich no le concede las audiencias solicitadas. “Espero que nos reciba, aclare (la situación) y que no haya ningún subsidio de forma directa o indirecta. Que diga públicamente que no hay privilegios para los amigos”, señaló.