Habló Juan, el papá del conductor que atropelló y mató al policía Marcos Di Fazio tras evitar un control policial. “Quiero pedir disculpas a la familia. Lo siento mucho por la hija de mi hijo y por los hijos del policía, la madre, la mujer y el hermano del policía", expresó Juan. “Pienso que mi hijo no es un asesino, no salió a matar, pero no sé qué le pasó por la cabeza. Si lo tiene que pagar, que lo cumpla”, señaló.

