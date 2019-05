El constitucionalista Domingo Rondina planteó sus dudas con respecto a la realización de una consulta popular no vinculante sobre la necesidad o no de reformar la Constitución en conjunto con las elecciones generales de junio. "Las consultas no se deben hacer junto a las elecciones porque se puede afectar el acto electoral. En cada mesa habrá una persona hablando con los votantes sobre otra cosa", indicó.