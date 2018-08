Así lo dijo el gobernador Miguel Lifschitz en relación a una posible candidatura de Antonio Bonfatti para sucederlo en las elecciones del próximo año. Lifschitz también habló sobre el rechazo a la Reforma Constitucional al señalar que no lo asume como una derrota y se refirió a la situación económica del país. "Me da la sensación que no hay voluntad de escuchar”, expresó.