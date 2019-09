Apple celebró este martes su mayor evento del año, la presentación de sus nuevos teléfonos iPhone, en los que en esta ocasión apostó por seguir la línea clásica, con pocos cambios y la mayoría de novedades centradas en la cámara y el tratamiento de las imágenes.



La multinacional que dirige Tim Cook presentó en el teatro Steve Jobs de su sede de Cupertino (California, EE.UU.) el iPhone 11 Pro, sucesor del XS y llamado a ser el nuevo teléfono estandarte de la compañía; el iPhone 11 Pro Max, con la pantalla más grande; y el iPhone 11, la versión más sencilla y barata.



La principal novedad de los modelos 11 Pro y 11 Pro Max es que cuentan por primera vez en un iPhone con tres lentes en la cámara trasera –una más que la versión sencilla– así como el modo noche a la hora de tomar fotografías.



Las lentes se encuentran en un marco cuadrado, lo que ha hecho cambiar ligeramente el diseño tradicional de estos teléfonos, y consisten en un teleobjetivo de 12 megapíxeles, un gran angular de 12 megapíxeles y un ultra gran angular también de 12 megapíxeles.



El iPhone 11 Pro tiene una pantalla de 5,8 pulgadas, mientras que su "hermano mayor", el Pro Max, tiene una de 6,5 pulgadas, y ambos presentan una pantalla super retina OLED, además de una duración de batería que supera en 4 y 5 horas, respectivamente, las de sus predecesores.



El procesador de los nuevos dispositivos de Apple es el A13 Bionic, "el más rápido del mercado", según la compañía, capaz de llevar a cabo un trillón de operaciones por segundo.



La firma que dirige Tim Cook ha seguido la estela de sus competidores Samsung y Google y ha puesto especial énfasis en sus nuevos modelos en el tratamiento de las imágenes mediante inteligencia artificial, integrada en el teléfono para mejorar automáticamente la calidad de imágenes borrosas o tomadas en condiciones de poca luz mediante el modo noche.

Los precios

Los nuevos teléfonos inteligentes de Apple podrán pedirse en línea a partir de este viernes y llegarán a las tiendas el 20 de septiembre a un precio de 699 dólares para el iPhone 11, de 999 dólares para el iPhone 11 Pro y de 1.099 dólares para el iPhone 11 Pro Max.



Pese a las novedades de este martes, las grandes actualizaciones del iPhone se esperan para el año que viene, cuando, según la prensa especializada, Apple planea revolucionar sus teléfonos tanto con modelos plegables al estilo del Galaxy Fold de Samsung como con versiones compatibles con la nueva red 5G.



Al margen de los teléfonos, la empresa de Cupertino también aprovechó el evento de hoy para revelar un nuevo modelo de reloj, el Apple Watch Series 5, cuya pantalla permanece siempre activa, así como la séptima generación de su tableta iPad.



La pantalla de las versiones anteriores de Apple Watch se oscurecía si no se encontraba en la posición correcta o no se activaba con el dedo, algo que no ocurre con la del nuevo modelo, que en esas circunstancias únicamente reduce el brillo, pero permanece siempre activa.



Por su parte, el nuevo modelo de iPad, el primero de séptima generación, tiene una pantalla de retina de 10,2 pulgadas, un chip A10 Fusion que aumenta sustancialmente la velocidad y es compatible con el Apple Pencil y el Smart Keyboard.



Uno de los aspectos más significativos de la jornada de este martes fue la apertura, en la que los protagonistas no fueron los dispositivos sino los servicios, en una clara muestra de la fuerte apuesta de la empresa por este segmento para compensar el estancamiento en las ventas del iPhone a nivel global.



Así, la compañía puso hoy fecha de salida al mercado tanto de su nuevo servicio de suscripción de videojuegos, Arcade, como del de televisión, Apple TV+, que estarán disponibles el 19 de septiembre y el 1 de noviembre, respectivamente.

TV+ ofrecerá contenidos originales de televisión en streaming para competir con compañías como Netflix, Disney, Hulu o Amazon, mientras que Arcade permitirá acceder a más de 100 juegos electrónicos. Ambos servicios costarán 4,99 dólares al mes (por separado).