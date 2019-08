Facebook decidió cambiar los nombres de Whatsapp e Instagram para mejorar la vinculación entre las tres plataformas. Así pasarían a llamarse "Whatsapp from Facebook" e "Instagram from Facebook".

Instagram y Whatsapp son, junto a la firma de realidad virtual Oculus, las mayores compras que ha realizado Facebook en toda su historia. La primera de ellas fue adquirida en 2012 por dos mil millones de dólares, mientras que la segunda fue comprada en 2014 por 19 mil millones.

"Queremos ser claros acerca de los productos y servicios que son parte de Facebook", indicaron fuentes de la compañía de Mark Zuckenberg a los portales The Verge y The Information. Aunque no explicaron cuando se producirá el cambio.

De acuerdo a las fuentes citadas, la empresa planea una integración entre los distintos servicios de su propiedad para crear una "macroplataforma". La idea es que el usuario pueda acceder a las aplicaciones por separado, pero que una vez dentro, pueda interactuar con las otras plataformas.