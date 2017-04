Baños de oxígeno: lo último en shocks anti-age para la piel

Se trata de un tratamiento no invasivo, indicado para todo tipo de pieles, que recurre a las propiedades del oxígeno puro con fines estéticos y terapéuticos. Las células de la piel utilizan el oxígeno para fabricar colágeno, elastina y otras proteínas responsables de la vitalidad y turgencia de la piel. El oxígeno estimula la microcirculación de la sangre y la producción de fibroblastos, lo que redunda en una revitalización general de la dermis.

El oxígeno, que se usa hace tiempo en centros de estética antiage, hoy está posicionado como un recurso placentero, no invasivo y de resultados inmediatos en tratamientos de belleza y también médicos, porque sus propiedades son aprovechadas para tratar distintas dolencias y afecciones.

