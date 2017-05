Crece el interés de las marcas de ropa por el impacto ambiental

Ya sea por los materiales o colorantes usados, la elaboración textil tradicional genera un impacto ambiental importante. Además, a diferencia de hace algunos años, las prendas se reutilizan cada vez menos, convirtiéndose en desechos. Pero, para muchas firmas, la investigación y el desarrollo de nuevos materiales y técnicas no es prioridad.

