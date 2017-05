Ideas con color para decorar tu casa

• Si no sos una persona clásica, animate a pintar alguna de tus paredes con un verde intenso.

• Un cuadro no sólo puede decorar un ambiente, sino que también, le aporta un toque cálido al lugar.

Según publica el portal espacioliving.com , el color es un aspecto fundamental cuando hablamos de decoración. Además de cambiar por completo un espacio, es el encargado de realzar o arruinar una idea. Pero, para que esto último no te ocurra, podés elegir alguna de las alternativas para imitar en tu casa.

