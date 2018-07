La vuelta al mundo en bicicleta, una tendencia que crece

Como se sabe desde hace décadas, la bicicleta es uno de los medios de transporte más “verdes” que existen, además de traer consigo una serie de beneficios a la salud y a los habituales colapsos en el tránsito vehicular.

Pensado como actividad recreacional para grandes y chicos, son cada vez más las personas que se animan a realizar viajes extensos a través de dos ruedas, aprovechando la proliferación de las ciclovías. Teniendo en cuenta las medidas de seguridad y mantenimiento del vehículo, es posible, incluso, recorrer continentes enteros.

Los trotamundos

Son unos cientos, quizás incluso unos miles, los que recorren el mundo a golpe de pedal. Estos cicloturistas infatigables son los últimos aventureros de la historia.

A falta de tener el viento a favor (no siempre hay suerte), el cicloturismo va hoy en día viento en popa. Personaje a parte en una sociedad de consumo, en donde viajar al otro extremo del mundo se convirtió en algo tan fácil y barato como tomar el tren de alta velocidad para atravesar Francia, el trotamundos en bicicleta no deja de ser una especie en vía de desarrollo. Ya no se cuentan el número de blogs, libros, artículos y obras diversas que narran los recorridos de aprendices de aventureros a dos ruedas que partieron a ver si el mundo en más bello en otras tierras. Más bello o simplemente diferente. Ya que, generalmente, este género de empresa se alimenta de una búsqueda existencial, de una necesidad de algo nuevo y de esa esperanza algo loca que quiere que la hierba sea más verde en otros lugares. Precisamente el verde, la naturaleza, la ecología, es uno de los leitmotivs que se encuentran a menudo en el discurso de los cicloturistas.

Medio de transporte sustentable por excelencia

El aumento en la concientización sobre el cuidado del ambiente colocó a la bicicleta como el medio de transporte sustentable por excelencia:

1- Es saludable para el organismo.

2- No genera emisiones de gases contaminantes.

3- Es más económica que otras alternativas de movilidad, como el auto o el transporte público.

Su utilización se incrementó sobremanera para realizar viajes urbanos, acompañado también por los servicios públicos y privados de bicicletas disponibles en las principales ciudades del mundo. Pero también sus características se adaptaron perfectas a la demanda recreativa: se postula así la bicicleta como un medio de transporte útil para los viajes y las vacaciones; capaz también de emprender una recorrida por el mundo.

Ventajas y desventajas

Sin embargo, optar por la bicicleta para este propósito tiene ventajas y desventajas.

Ventajas:

- Permite conocer los lugares desde una mirada diferente.

- Contribuye a una mayor interacción social con la comunidad local.

- Garantiza un ejercicio corporal saludable y reduce el impacto sobre el ambiente.

Desventajas:

- Es un medio de traslado con una mayor dependencia a las condiciones climáticas.

- Se debe considerar el cansancio físico para medir las distancias de traslado.

- Se puede enfrentar a terrenos difíciles de recorrer.

- Pueden presentarse ciertos imprevistos en la ruta que atrasan el viaje.

¿Qué esperás para subirte a la bici?