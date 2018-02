Las aplicaciones más raras y absurdas de Android e iOS

Hoy en día se hace difícil creer que un teléfono móvil pueda funcionar sin aplicaciones. Como todos sabemos existe una tienda online desde la cual descargar apps gratuitas, o pagas, que puedan ser de utilidad para ciertas necesidades o actividades.

Sin embargo, más allá de estas aplicaciones 100% útiles y funcionales, también hay apps raras o que simplemente sorprende que puedan existir. Aunque, son los gustos y preferencias los que determinan que una aplicación pueda tener o no cierto sentido práctico.

A continuación encontrarás un listado con las aplicaciones más raras de Android e iOS. No están todas las que son, pero sí son todas las que están:

1- I Am Rich: un app poco útil por 1000 dólares

La aplicación I am Rich se publicó en la App Store en el 2010, pero no duró ni 24 horas. Por U$S 999 (el tope que pone Apple) te podías descargar un rubí rojo virtual, y si cliqueabas sobre él, aparecía un cartel en grandes letras: “Soy rico, me lo merezco, soy bueno, tengo salud y soy exitoso”. Ahora la podés adquirir por U$S 10 y encima viene con una calculadora.

2- Pointless button: presioná el botón rojo

Tal como dice su nombre, esta aplicación es uno de esos juegos absurdos Android que uno se descarga en horas de aburrimiento: un botón rojo sinsentido. ¿El objetivo? Ser el que más veces presiona el botón en todo el mundo.

3- Places I’ve Pooped: ¿en cuántos lugares del mundo fuiste al baño?

Es una app que te permite llevar un seguimiento de todos los sitios en los que tuviste que ir al baño. Añadís la localización en el mapa y ya está. Además lo podés compartir en Facebook.

4- Cat Paint: añadí gatos y más gatos a tus fotos

¿Qué te parece pintar unos cuántos gatos en una foto? ¿Absurdo? ¿Entretenido? ¿Ridículo? Sea como sea, esta aplicación curiosa para iPhone nos permite pintar gatos en cualquier fotografía. Hay decenas de gatos para elegir e incluso podés hacer que los felinos tengan ojos láser.

5- Spirit Story Ghost: traductor de fantasmas

¿Alguna vez te preguntaste si alguien se intenta comunicar desde el más allá? Los desarrolladores de esta rara aplicación parece ser que sí, aunque, claro está, con fines humorísticos.

6- Watching Cute Girl: una chica mirándote en la pantalla del móvil todo el día

Si tuviéramos que dar un premio a la app más rara del mundo, esta tendría casi todos los números. Al bajar esta aplicación creepy y curiosa a la vez, una chica japonesa muy bonita te mirará fijamente todo el día, de hecho, tiene casi 200 expresiones faciales distintas (obviamente, se mueve).

7- Butt Analyzer: analizá gluteos ajenos con tu Android

¿Querés saber qué puntuación tienen tus gluteos del 1 al 10? Con esta aplicación absurda podrás saber el grado de atractivo haciendo una foto del mismo. Valido para hombres y mujeres. Analiza el contorno, el tamaño y la posición de los glúteos.

8- Rubby Bird: ¿querés acariciar un pájaro?

Un pájaro en 8 bits y tu dedo, eso es todo lo que necesitás para disfrutar de este juego raro y curioso para Android e iOS. ¿De qué se trata? Muy fácil, de acariciar un pajarito. Cuanto más lo acaricies, más puntos tenés.

9- ¿Llama o pato? ¿Sos capaz de diferenciar estos dos animales?

Esta ridícula aplicación se basa en una serie de fotos de llamas y patos y se debe indicar si es uno u otro animal. Sí, sabemos que no se parecen en nada. Y sí, las fotos son muy ridículas. Podés jugar offline, si te preocupa gastar datos.

10 - Despair: hacé que tu día sea más triste

¿Cansado/a de mensajes motivacionales de buenos días? ¿Tenés ganas de estar de mal humor? Como no todo tiene que ser alegría y felicidad, te presentamos la app “Despair” (Desesperación). Con ella, podrás poner filtros grises y tristes a tus fotografías. ¡Qué nadie te obligue a sonreír!

Este listado de aplicaciones muestra que los usuarios estamos dispuestos a descargarlo todo y probar nuevas experiencias. En esta nueva era tecnológica los desarrolladores tendrán que hacer un gran esfuerzo si quieren sorprender a los usuarios más exigentes.

Y vos ¿probaste alguna de estas raras aplicaciones? ¿Qué te parecieron?