Make Up Artists que marcan tendencia en Instagram

Cuando de looks se trata, lo único que queremos es perfección. Los tutoriales de YouTube se convierten en nuestros mejores aliados cuando queremos re-crear un look que no tenemos idea de cómo hacerlo. Sin embargo, cuando de inspiración se trata la encontramos en las cuentas de Instagram de los make up artists.

Definitivamente Instagram se volvió nuestro gurú para obtener ideas ya sea para un lograr un aspecto más natural, algo edgy, lleno de colores o el clásico make up no make up. Y como su nombre lo indica, los make up artists son los expertos por excelencia en crear todo tipo de looks para cualquier tipo de evento u ocasión.

Así que prácticamente, ellos son los encargados de que las modelos y los artistas se vean perfectos. Te presentamos algunos:

1- Hung Vanngo