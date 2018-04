Maquillaje metalizado, así se lleva ahora

Está claro que esta temporada otoño-invierno triunfarán los looks metalizados. ¿Quién no vio alguna prenda de color plateado o dorado?, ¿o quién no ha estado tentada de comprarse un abrigo acolchado en estos colores?

Los metalizados se volvieron la última gran tendencia. No solo en prendas a la moda sino también en maquillaje. Presentes desde en sombras de ojos hasta en audaces labiales, una de las principales características de este estilo de maquillaje es el uso de colores como el dorado y plateado, estos colores son los que se usan con más frecuencia porque en la noche lucen espectaculares.

Pero hay otros colores que también se pueden usar en este tipo de maquillaje, por ejemplo, el color marrón, violeta, azul brillante, rojo y rosa intenso. Hoy te traemos un maquillaje metalizado ¡No pierdas detalle de cómo hacerlo!

Ojos

- Para empezar a trabajar, marcar el pliegue del ojo con un color rosa mate que le dé profundidad y sirva como base para el maquillaje. El siguiente color que se utilizará en esta zona, es un rosa fucsia con una tonalidad satinada y glitter metalizado.

- Repetir el primer paso y con una brocha sin producto limpiar los bordes.

- Aplicar una sombra lila con subtono azul y plateado en el pliegue del ojo y en el canto externo para una mayor profundidad.

- Difuminar la parte externa del párpado móvil para que el corte no sea tan visible y quede más ahumado.

- Posteriormente, iluminar el hueso de la ceja con un color rosa palo y, con esa misma tonalidad, y la brocha mojada, ponerlo en el resto del párpado móvil, donde apenas se colocó producto.

- Con una brocha difuminar muy bien los bordes, tanto del párpado móvil, con la sombra más oscurita, como en el pliegue.

- Lo siguiente es oscurecer el pliegue para darle dramatización. Esto es a gusto de cada una. Aplicar y difuminar hasta estar contentas con el resultado.

- Una vez terminado, limpiar e iluminar la zona inferior del ojo con el corrector favorito.

- Es el turno del eyeliner. Utilizar en función del acabado que cada una quiera: más gordito para una mayor dramatización. Además, se pueden aplicar pestañas postizas.

- Asimismo, marcar la línea inferior del ojo con un lápiz fucsia y fijarlo con la sombra lila oscura que se utilizó anteriormente. En el centro, para aplicar luminosidad, usar la sombra rosa palo.

- Emplear la misma tonalidad en el centro de la línea inferior del ojo para dar mayor luminosidad e iluminar la zona del lagrimal.

- Finalmente, aplicar máscara de pestañas en la zona inferior para un mayor dramatismo.

Rostro

- Tras aplicar la base, pasar a contornear el rostro con polvos oscuros en un marrón topo marcando levemente la frente, la barbilla y la nariz.

- En este look lo que se quiere marcar son los pómulos, por lo que además, se utilizará un colorete color vino y se difumará bien.

- Por último, aplicar un iluminador plateado-rosa en los pómulos, nariz, barbilla y arco de cupido.

Labios

- Utilizar un labial metalizado lila con subtonos azules y plateados que combina muy bien con la armonía del look.

¡Probalo y disfrutá del resultado!